Acı haberi Amsterdam'da aldı! Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı yaşamını yitirdi. Acı haber, Hollanda'nın başkenti Amstertam'da olduğu sırada alan Koray Avcı'nın apar topar ülkeye döndüğü öğrenildi.

Korkay Avcı babasının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Avcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazei yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir"

"LÖSEV'E BAĞIŞTA BULUNUN"

Koronavirüs salgını nedeniyle cenazeye katılımın sınırlı sayıda olacağını belirten Avcı, cenazeye çiçek gönderilmemesini, Lösev'e bağış yapılmasını rica etti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN KORAY AVCI'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Avcı'ya çok sayıda ünlü isim başsağlığı mesajı iletti. O isimlerden biri de Hasan Can Kaya'ydı. Kaya, "Başın sağolsun. Allah sabır versin" ifadelerini kullandı.

İşte Avcı'nın o paylaşımı:

KORAY AVCI KİMDİR?

2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya giden Koray Avcı, müzik kariyerine devam ediyor.

Koray Avcı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

Koray Avcı Kimdir?