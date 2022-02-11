Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisiİştial ne demek, TDK'ya göre İştial kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzuFatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan ağız dolusu küfürler etmişti! O kişi hakkında karar verildi!Son dakika |MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: 29 terörist öldürüldüŞarkıcı Kalben, maskülen tarzından vazgeçti, sahneye mayosuyla çıktı! Gülşen'e meydan okudu! "Senden beklemezdim"İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Şubat 2022 Cuma| Sular ne zaman gelecek?Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Nasuh ne demek, anlamı nedir?Mehmet Ayan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Ayan'ın biyografisiOmicron varyantını keşfeden doktor Coetzee her şeyi anlattı: Hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Acı haberi arkadaşı duyurdu! 58 yaşındayken hayata gözlerini yuman Tanju Okan'ın tek oğlu olan Tansu Okan hayatını kaybetti!

Acı haberi arkadaşı duyurdu! 58 yaşındayken hayata gözlerini yuman Tanju Okan'ın tek oğlu olan Tansu Okan hayatını kaybetti!

Ünlü müzisyen, Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Okan, fıtık ameliyatı olduktan sonra fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi arkadaşı duyurdu! 58 yaşındayken hayata gözlerini yuman Tanju Okan'ın tek oğlu olan Tansu Okan hayatını kaybetti!

Türk müziğinin usta sanatçılarından biri olan Okan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybetti.

Müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu olan Tansu Okan ise ameliyat sonrası fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Acı haberi arkadaşı duyurdu! 58 yaşındayken hayata gözlerini yuman Tanju Okan'ın tek oğlu olan Tansu Okan hayatını kaybetti!

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

Acı haberi arkadaşı duyurdu! 58 yaşındayken hayata gözlerini yuman Tanju Okan'ın tek oğlu olan Tansu Okan hayatını kaybetti!

Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Acı haberi arkadaşı duyurdu! 58 yaşındayken hayata gözlerini yuman Tanju Okan'ın tek oğlu olan Tansu Okan hayatını kaybetti!

Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

{TITLE_STRIP}Tansu Okan kimdir? Nereli? Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan kaç yaşında, neden öldü? Tansu Okan Biyografisi

 

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT