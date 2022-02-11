Acı haberi arkadaşı duyurdu! 58 yaşındayken hayata gözlerini yuman Tanju Okan'ın tek oğlu olan Tansu Okan hayatını kaybetti! Ünlü müzisyen, Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Okan, fıtık ameliyatı olduktan sonra fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Türk müziğinin usta sanatçılarından biri olan Okan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybetti. Müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu olan Tansu Okan ise ameliyat sonrası fenalaşarak yaşamını yitirdi. KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi. Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği aktarıldı. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tansu Okan kimdir? Nereli? Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan kaç yaşında, neden öldü? Tansu Okan Biyografisi Gül Erdoğan Haberler, Son Dakika Haberleri