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  3. Acı haberi canlı yayında aldı! Mehmet Metiner'in ablası hayatını kaybetti

Acı haberi canlı yayında aldı! Mehmet Metiner'in ablası hayatını kaybetti

CNN Türk'te ekrana gelen Akıl Çemberi’nde üzücü bir olay yaşandı. 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı. Metiner programdan ayrılarak hastaneye gitti.

Siyasetin gündemine dair konuların konuşulduğu Akıl Çemberi'nde Asgari ücrette son durum,  Rum Kesimi Akdeniz'deki hamleleri masaya yatırıldı. Başak Şengül'ün moderatörlüğünde gerçekleşen programda , 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici ve Gazeteci Nedim Şener dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mehmet Metiner canlı yayında ablasının öldüğü haberini aldı. Metiner programdan ayrılarak hastaneye gitti.

Metiner programdan ayrılırken, Başak Şengül de acı olaya ilişkin detayları aktardı. Şengül, ablasının vefat haberini alan Mehmet Metiner'e başsağlığı diledi. Metiner'in ablasının bir süre önce entübe edildiğini aktaran Şengül, acı haberi de yayın sırasında aldıklarını aktardı.

İşte o anlar:

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MEHMET METİNER KİMDİR?

Mehmet Metiner 5 Mart 1960 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi.

Mehmet Metiner, gazeteci, yazar, siyasetçidir. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girmiştir. 2018 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş fakat aday gösterilmemiştir.

Mehmet Metiner 5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde Bedir ve Nazı Metiner çiftinin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İslamcı çevrelerde bir döneme damgasını vuran, Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı.

Refah Partisi il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Fazilet Partisi Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan'ın danışmanı olarak görev yaptı.

2000-2001 yıllarında HADEP genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında yapılan seçimlerde AK Parti Adıyaman milletvekili seçildi. Mehmet Metiner 30 Aralık 2014 tarihinden itibaren Star gazetesinde yazmaya başladı. 2015 yılında yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul milletvekili seçildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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