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Acı haberi duyurdu! Dünyaca ünlü şarkıcı Pink'in babası Jim Moore yaşamını yitirdi

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Pink'in babası Jim Moore yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda duyurdu.

Acı haberi duyurdu! Dünyaca ünlü şarkıcı Pink'in babası Jim Moore yaşamını yitirdi 117

Dünyaca ünlü şarkıcı Pink'in babası Jim Moore prostat kanserine yenik düştü. 