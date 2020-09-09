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Acı haberi duyurdu! Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti

Türkücü Nihat Doğan, ablası Fatma Doğan'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Peki Fatma Doğan kimdir? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

Acı haberi duyurdu! Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti

Uzun bir süre şarkı çıkarmayan ve Çoğu Gitti Azı Kaldı şarkısıyla müzik dünyasına geri dönerek hayranlarını sevindiren Türkücü Nihat Doğan, Twitter hesabından acı bir haberi duyurdu. Doğan,Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ablası  Fatma Doğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu kapsamda Fatma Doğan kimdir? Neden öldü? sorularının cevapları merak ediliyor.

FATMA DOĞAN KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Nihat Doğan'ın ablası olan Fatma Doğan, 44 yaşındaydı. Tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sosyal medyada Fatma Doğan'ın ölümüyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü iddia edilen Doğan'ın virüs sebebiyle hayatını kaybettiği söylentileri var. Konuyla ilgili Nihat Doğan tarafından açıklama gelmesi bekleniyor.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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