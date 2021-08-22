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  3. Acı haberi MSB duyurdu! Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, koronavirüse yenik düştü!

Acı haberi MSB duyurdu! Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, koronavirüse yenik düştü!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Asb.Kd.Bçvş. Fatih Ebret'in koronavirüsten vefat ettiğini duyurdu.

Acı haberi MSB duyurdu! Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, koronavirüse yenik düştü!

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden üzen haberi açıklayan bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda,  "İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Asb.Kd.Bçvş. Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" sözlerine yer verdi.

Acı haberi MSB duyurdu! Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, koronavirüse yenik düştü!

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