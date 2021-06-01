Resmi Gazete'de bugün (01.01.2021) | 1 Haziran 2021 Resmi Gazete kararlarıİki arkadaşıyla bir olup yengesine dehşeti yaşatmıştı! Yengesine tecavüz eden jokey yolun sonuna geldiAcı haberler geliyor! Nijerya'da tekne faciasında ölenlerin sayısı 92'ye çıktıTrakya esnafında açılış heyecanı! Kademeli normalleşme kapsamında açılacak işletmeler hazırlıklara başladıAraçlar hurdaya döndü! Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıOkullarda ders zili bugün çalıyor! İlkokulda yüz yüze eğitim başlıyorMeteoroloji açıkladı: O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 1 Haziran 2021 Salı il il, haritalı hava durumuOkullar ne zaman kapanacak 2021? | 18 Haziran'da okullar kapanacak mı?Yolcu uçağına bomba ihbarı! Vali havalimanına geldiSurvivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 31 Mayıs 2021 Pazartesi
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Acı haberler geliyor! Nijerya'da tekne faciasında ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Acı haberler geliyor! Nijerya'da tekne faciasında ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 26 Mayıs'ta gerçekleşen tekne faciasında ölü sayısı yükseliyor. Ülkede büyük üzüntüye neden olan kazada ölü sayısı 92'yi buldu.

Acı haberler geliyor! Nijerya'da tekne faciasında ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nijerya'nın Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin cesedine daha ulaşıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiğini belirtti. Bagudu, çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu. Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT