Acı Sakız ne demek, TDK'ya göre Acı Sakız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acı sakız ne demek? Acı sakız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acı sakız kelimesi. Peki acı sakız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acı sakız nedir, acı sakız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACI SAKIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acı sakız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acı sakız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çam sakızı

