Acıbadem Adana Hastanesi’nden gazetecilere seminer

Acıbadem Adana Hastanesi tarafından gazetecilere yönelik "Gazetecilik ve Kalp Hastalıkları" ile "Kalp Sağlığı ve Beslenme" konularında seminer verildi.

Acıbadem Adana Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda yerel ve ulusal gazetelerin temsilcileri katıldı. Acıbadem Adana Hastanesi Başhekim ve Direktörü Prof. Dr. Bülent Soyupak, "2009 yılından bu yana mevcut kadromuzu koruyoruz ve yeni arkadaşlar bize güç katıyor. Hastanemiz sürekli büyüyor. Artık senede 75 çocuk hastaya kemik iliği nakli yapıyoruz. Kemik iliği nakli yapmak için hastanenin büyük bir gelişmişlik seviyesine ihtiyacı var. Hastanemiz o gelişmiş seviyede" diye konuştu.

Toplantıda, "Gazetecilik ve Kalp Hastalıkları" ile ilgili bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin, kalp sağlığını koruma yollarını anlatırken iş stresinden dolayı gazetecilerin kalbinin de etkilendiğini söyledi. Sezgin, dünyada eskiden birinci ölüm sebebinin kalp hastalıkları olduğunu kaydederek, "Ülkelerin gelirine göre yapılan yeni bir araştırmada gelişmiş ülkelerde artık birinci ölüm nedeni, kalp değil, kanser. Ancak gelişmekte olan ülkelerde ise kalp hastalıkları hala birinci ölüm sebebi. Türkiye'de 100 ölümden 20-30'u kalp ve inmede olduğu gibi damar hastalıklarından meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dyt. Pakize Gizem Akgül de, "Kalp Sağlığı ve Beslenme" konusunda sunum yaparak, "Gazetecilik çok önemli ve hızlı bir meslek. Düzenli yemek alışkanlıklarınızın olması lazım. Sabah düzgün bir kahvaltı yapılmalı. Çok fazla simit, poğaça tüketilmemeli. Kişinin ihtiyacının ne olduğunu bilmesi ve ona göre beslenmesi gerekir. Günlük alınması gereken besin ögelerine de dikkat edilmeli. Günlük düzenli olarak kalsiyum ve protein alınmalı" dedi.

Seminer daha sonra soru-cevap ile devam etti.

Kaynak: İHA