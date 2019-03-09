Acıbadem Kayseri Hastanesi’nden sınava girecek öğrencilere seminer verildi

Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından üniversite sınavına girecek öğrencilere meslek tanıtımına yönelik seminer verildi.

Düzenlenen seminer; Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Abdülkerim Gökoğlu, Psikiyatri Hekimi Dr. Bahadır Bostan, Tıbbi Onkoloji Doç. Dr. Ersin Özaslan'ın kendilerini tanıtmalarıyla başladı. Daha sonra Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri merak ettikleri soruları ileterek cevaplarını dinledi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Abdülkerim Gökoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak; "Hayatta ne istediğimize bakarken çok planlı bakmak durumundayız. O kadar emek veriyorsunuz, bazen kendinizden ödün veriyorsunuz. Bizim istediğimiz öncelikle sağlıklı nesiller. Her insanın farklı yetenekleri var. Kimisi çok güzel resim yapabilir, kimisi çok güzel karikatür çizebilir, kimisi çok güzel yan flüt çalabilir. Bunlara dikkat ederek daha renkli, daha başarılı, daha mutlu nesiller istiyoruz. Bunları başarabilirsiniz. Kimsenin sağlıkla ilgili özel bir durumu yoksa çalışlıp da anlaşılmayacak bir şey yok. Kimse kimseden farklı değil" diye konuştu.

Seminere 40 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Kaynak: İHA