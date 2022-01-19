Acibe ne demek, TDK'ya göre Acibe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acibe ne demek? Acibe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acibe kelimesi. Peki acibe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acibe nedir, acibe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACİBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acibe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Acibe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre acibe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görülmemiş, alışılmamış, şaşılacak veya yadırganacak şey

