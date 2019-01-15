Acıgöl Kaymakamı Erdoğan esnafları ziyaret etti

Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan İlçe Emniyet Amiri Mustafa Tan ile birlikte, İlçe esnaflarını ziyaret ederek esnaf sorunlarını dinledi.

Acıgöl İlçe Kaymakamı İsmail Erdoğan ilçede hizmet veren esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. İlçe esnaflarını tek tek dolaşan Erdoğan, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafının halkla son derece iç içe olduğunu belirten Erdoğan ziyaret ettiği esnafa hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulunarak dükkanlardan ayrıldı.

Kaynak: İHA