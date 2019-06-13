Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu yaşandı

Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, ilçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, Acıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Çakar, Acıgöl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Ateş'in katıldığı Mezuniyet töreninde temsili olarak diplomalarını alan öğrenciler Kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadılar.

Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Birincisi olan 12/A sınıfı öğrencilerinden Seda Sona'ya ödülünü ilçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu verirken, Okul ikincisi olan 12/A sınıfı öğrencilerinden Beyzanur Ceyhan'a ödülünü Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, Okul Üçüncüsü olan 12/A sınıfı öğrencilerinden Hatice Ay'a ödülünü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Çakar vererek öğrencileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

Kaynak: İHA