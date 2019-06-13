Acıgöl’de 7.Geleneksel Trap atışları yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Acıgöl Belediyesi ve Acıgöl Avcılık Atıcılık İhtisas Yaban Hayatı Koruma Derneği işbirliğiyle 16 Haziran 2019 tarihinde Acıgöl'de yapılacak.

İlçede bulunan volkanik sönmüş "Acıgöl Maar Gölü"nde 7. Geleneksel Trap Atışları ve Kültürel Etkinlikler Festivali düzenlenecek.

Festivalde kültürel ve sosyal etkinlikler yapılacak olup, belirlenen kategorilerde yapılan trap atış yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: İHA