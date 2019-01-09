Acıgöl’de belde ve köy okulları tatil edildi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA