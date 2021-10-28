Açık Celse ne demek, TDK'ya göre Açık Celse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açık celse ne demek? Açık celse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açık celse kelimesi. Peki açık celse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açık celse nedir, açık celse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇIK CELSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açık celse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açık celse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açık duruşma

