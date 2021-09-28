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Açık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı son durum 2021| Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2021?

Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevlerinin uzatılmasına ilişkin konu detayları merak ediliyor. Açık cezaevi izinlerine dair heyecanlı bekleyiş devam etmekte. Peki, Açık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı son durum 2021| Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2021? İşte detaylar...

Açık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı son durum 2021| Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2021?

Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan karara göre, normal şartlar altında 31 Temmuz tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Açık cezaevi izinleri mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin "Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri 2021| Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2021?" soruları ise yeniden gündeme geldi.

Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri 2021| Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2021?

ADALET BAKANLIĞI AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2021| AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Açık cezaevi izinleri 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. Ceza Tevkif Evleri yarın izinlerin uzatılıp uzatılmayacağına dair net kararı kamuoyuyla paylaştı. Kararda, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda..." ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri 2021| Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2021?

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