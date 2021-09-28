Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan karara göre, normal şartlar altında 31 Temmuz tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, 31 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Açık cezaevi izinleri mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin "Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2021? | Açık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı son durum 2021" soruları ise yeniden gündeme geldi.

Açık cezaevi izinleri 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. Ceza Tevkif Evleri yarın izinlerin uzatılıp uzatılmayacağına dair net kararı kamuoyuyla paylaştı. Kararda, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda..." ifadeleri yer aldı.

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022 'ye kadar uzatılabilecek.

TEMMUZ AYINDA UZATILMIŞTI

CTE'nin paylaştığı bilgilendirme yazısında "5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

30 KASIM'A KADAR UZATILMIŞTI

Açık cezaevi izinleri için 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de "13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yedi kez” ibaresi “dokuz kez” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “31/7/2021” ibaresi “30/11/2021” şeklinde değiştirilmiştir" ifadeleri yer almıştı.



Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak.

31 MAYISA KADAR UZATILDI

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

KİMLER KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINDA SAHİPTİR?

Kasıtlı suçlardan üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlüler doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir. Ancak, kapalı cezaevinden açık cezaevine geçme hakkına sahip olanlar şu şartları taşımalıdır;