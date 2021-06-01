Mahkum ve mahkum yakınlarının açık cezaevi izinleri ile ilgili heyecanlı bekleyişi sürüyor. Salgın nedeniyle izinlerin uzatıldığı tarih 31 Mayıs'ın geride kalmasıyla konu yeniden gündeme geldi. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? sorularının yanıtları araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2021?

Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevi 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı. Pandemi sebebiyle izne çıkarılan yaklaşık 60 bin mahkumun gözü alınacak kararlara çevrilmişti. Açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatıldığı açıklandı. Açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs 2021 Tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuruda,

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatıldı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama ile açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldığı duyuruldu. Yapılan son duyuru dikkate alındığında cezaevi izinleri 31 Temmuz'da sona erecek. Ancak yeni bir karar alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Cezaevi izinleri süreç sonunda alınacak kararlarla tekrar uzatılabilir.

TEKLİFİ TBMM ADALET KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERDE...

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar netlik kazandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Tarafından Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

yayımlandı. Genelgede şehirler arası seyahat kısıtlamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve kısıtlama istisnaları belirlendi. Şehirlerarası seyahat istisnalarında zorunlu sayılacak durumlar içerisinde mahkumlarla ilgili ifadeler yer aldı. O açıklamada; "Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir." denildi.