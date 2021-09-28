Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevlerinin uzatılmasına ilişkin konu detayları merak ediliyor. Açık cezaevi izinlerine dair heyecanlı bekleyiş devam etmekte. Pkei, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan karara göre, normal şartlar altında 31 Temmuz tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Açık cezaevi izinleri mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?" soruları ise yeniden gündeme geldi.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2021? AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Açık cezaevi izinleri 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. Ceza Tevkif Evleri yarın izinlerin uzatılıp uzatılmayacağına dair net kararı kamuoyuyla paylaşacak.