Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sürecinde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sürecinde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer verilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarındaki veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izin sürelerinin 30 Eylül'de biteceği anımsatıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüleri, ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 31 Mayıs'a kadar Kovid-19 iznine göndermişti.

İzin sürelerinin sona erdiği 31 Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı, riskin ortadan kalkmaması sebebiyle bu sürenin uzatılması önerisinde bulunmuş, hükümlülerin izin süreleri önce 31 Mayıs'tan itibaren 2 ay, daha sonra 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatılmıştı.

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

Hükümlülerin üretim faaliyetlerinde bulunması ve onların çalıştırılması esası üzerine kurulan Açık cezaevleri, bir ceza infaz kurumudur.

Açık cezaevlerinde cezaevlerinde olduğu gibi firara karşı koruma önlemleri ve dıştan korumayla görevli personel bulunmamaktadır.

Kapalı infaz kurumlarına göre üretim ve hayata hazırlama önceliğine göre hareket eden açık cezaevindeki hükümlülerin 4 ayda bir izin hakkı bulunmaktadır.

Hükümlüler açık cezaevinde üretim faaliyetinde bulunur ve bundan dolayı maaş aldıkları gibi SGK primlerinin ödemesi yapılır.

Bununla birlikte, hükümlülerin 4 ayda bir, yol süresiyle birlikte 7 gün izin kullanma hakkı vardır.

Açık cezaevlerinde dokuma, seramik, ahşap, takı, tarım gibi birçok alanda çalışılır ve üretim yapılır ve satış ciroları pek çok şirketten daha iyidir.