Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2021? Açık cezaevi izinleri son durum 2021

Koronavirüs salgını nedeniyle uzatılan açık cezaevleri izinleri yeniden merak konusu olurken Adalet Bakanlığı bu duruma ilişkin olarak açıklama yayımladı ve son durum belli oldu.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA 2021?

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre açık cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada izinlerin 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldığına karar verildiği ifade edildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM 2021

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabileceği öngörülüyor.