Açık ders uygulamasında bağımlılıklarımız konuşuldu

Düzce Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan Açık Ders uygulaması gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Sosyal üniversite ve yenilikçilik konusunda öncü olan Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen ve vatandaşlar dahil ilgi duyan herkesin katılım sağlayabileceği Açık Ders uygulamasının ikincisi, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açık Ders uygulamasına; Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aslan, akademik ve idari personeller, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Her ayın üçüncü Çarşamba günü gerçekleştirilen Açık Ders uygulamasında, Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğr. Gör. Dilek Demirezen, "Bağımlılıklarımız" başlıklı bir konferans verdi.

Bağımlılığı kronik bir beyin hastalığı şeklinde nitelendiren Öğr. Gör. Dilek Demirezen, "Bağımlılık, fazla miktarda madde almak değil, istediğinde durduramamaktır." diyerek bağımlılığın acıdan kaçma, duyguları düzenleyememe gibi sebeplerle ortaya çıktığını ifade etti.

Bağımlılığın maddesel ve olgusal bağımlılık olmak üzere iki türü olduğunu belirten DÜBAM Müdürü, alkol, esrar, kokain ve uçucu madde bağımlılıklarının maddesel; kumar, yeme, spor ve internet bağımlılıklarının ise olgusal olduğunu dile getirdi.

Kişilerin bağımlı olma potansiyellerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Dilek Demirezen, bu potansiyeli; kullanım sıklığı, genetik, kullanım yolu ve psikolojik durum gibi faktörlerin belirlediğini sözlerine ekledi.

Madde kullanımı olan bireyi fark etmenin 1.5-2 yılı alabildiğine işaret eden Demirezen, sigara ve alkolün başlangıç maddeleri olduğu bilgisini paylaştı. Bağımlılıkta asıl problemin damgalama olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Dilek Demirezen, etiketlenen bağımlı kişilerin utanç hissederek tedaviye başlamadığının altını çizdi.

Program, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir tarafından DÜBAM Müdürü Öğr. Gör. Dilek Demirezen'e teşekkür belgesini, katılımcılara da katılım belgelerini takdim etmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA