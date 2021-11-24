Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzun bir süre önce ara verilen cezaevlerindeki açık görüşlere ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş bir açıklama geldi. Bu kapsamda Açık görüşler ne zaman başlayacak? | Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak | Bakan Gül son dakika açıklaması sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLKAYACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen açık görüşlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Bakan Gül yaptığı açıklamada cezaevlerindeki açık görüşler konusunda tarih de verdi.

CEZAEVİ AÇIK GÖRÜŞLER HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzun bir süre önce ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler tekrar başlıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen açık görüşlerin 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.

BAKAN GÜL SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından “Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır” açıklamasını yapmıştı.