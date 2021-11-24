Açık görüşler ne zaman başlayacak? | Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak | Bakan Gül son dakika açıklamasıSon dakika | Bakan Gül duyurdu! Cezaevlerinde açık görüş tekrar başlıyorKadıköy-Tavşantepe metrosunda tedirgin eden anlar: Suratını keserim senin!Yenilgi sonrası Beşiktaş taraftarından tepki!Son dakika | 5. Yargı Paketi'nde flaş gelişme: İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildiBeşiktaş 1 - 2 Ajax | MAÇ SONUCUŞampiyonlar Ligi: Sheriff Tiraspol - Real Madrid maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiŞampiyonlar Ligi: Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiSon dakika | Merkez Bankası'ndan ekonomi zirvesiFavipiravir nedir? | Favipiravir ne için kullanılır? | Yan etkileri nelerdir?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Açık görüşler ne zaman başlayacak? | Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak | Bakan Gül son dakika açıklaması

Açık görüşler ne zaman başlayacak? | Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak | Bakan Gül son dakika açıklaması

Cezaevlerinde açık görüşlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilmişti. Konuya ilişkin yeni açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Peki Açık görüşler ne zaman başlayacak? | Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak | Bakan Gül son dakika açıklaması ve detaylar haberimizde...

Açık görüşler ne zaman başlayacak? | Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak | Bakan Gül son dakika açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzun bir süre önce ara verilen cezaevlerindeki açık görüşlere ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den  flaş bir açıklama geldi. Bu kapsamda Açık görüşler ne zaman başlayacak? | Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak | Bakan Gül son dakika açıklaması sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLKAYACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen açık görüşlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Bakan Gül yaptığı açıklamada cezaevlerindeki açık görüşler konusunda tarih de verdi.

CEZAEVİ AÇIK GÖRÜŞLER HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzun bir süre önce ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler tekrar başlıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen açık görüşlerin 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.

BAKAN GÜL SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından “Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT