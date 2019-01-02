Açık havada soba keyfi

Rize Sahili'ndeki işletmelerin açık havada kurdukları sobalar ilgi odağı oldu.

Rize Sahili'nde hizmet veren işletmeler havaların soğumasıyla çözümü sobada buldu. Fakat mekanların içerisine kurulan sobalar Rize Sahili'nde mekanların dışındaki masaların başlarına kuruldu. Her masansın başına kurulan sobalar sayesinde sahile gezmeye gelen vatandaşlar bir yandan ısınırken bir yandan da deniz havasının tadını çıkarıyor.

Vatandaşların ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını fakat sobanın başında oturma fırsatı bulduklarında eğlenceli zaman geçirdiklerini dile getiren işletme çalışanı Cengizhan Çelik "Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için masaların başlarına soba kurduk. Sobayı kurunca geçen kışlara nazaran daha iyi oldu. Geçtiğimiz kışlarda akşamları boş oluyordu buralar. Böyle bir fikir ortaya atıldı ve çoğu esnaf da bunu uyguladı. Halkımız daha memnun sanki bu yıl. Biraz zor oluyor tabi ama insanlara daha iyi bir hizmet sunmak için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sadece Rize'de olur"

İl dışından gelen müşterilerinin çok şaşırdığını ve bu olayın sadece Rize'de yaşanabileceğini dile getirdiğini sözlerine ekleyen Çelik "Dışarıdan gelen müşterilerimiz "Bu sadece Rize'de olur" diyorlar. İlginç oldu, güzel oldu, biraz da nostaljik oldu" dedi.

Müşterilerden Ömer Kaya ise sahilde açık havada kurulan sobayı ilk gördüğünde çok şaşırdığını dile getirerek "İlk gördüğümüzde çok şaşırdık. Sahilde yol kenarında soba mı olur diye düşündük ama sonradan mantıklı geldi. İnsanların oturabilmesi için burada bir şekilde ısınabilmeleri lazım. Gerçekten çok otantik buluyorum. Orta çağdaki Rönesans tabloları gibi olmuş. Baca bile kurmuşlar yani zaten dışarıdayız bacaya ne gerek vardı. Aslında bir teneke de yakılabilirdi ama işletme sahibi çok mantıklı bir iş yapmış, tenekede odun yakmak yerine soba kurmuş. Gerçekten de ilgi çekici ve hoş" ifadelerini kullandı.

Bir diğer müşteri Sönmez Ocak ise "İlk başta biraz yadırgadım. Sonuçta dışarıda normal bir soba ısıtmaz diye ama bu kadar ısıtacağını bilsem başta yadırgamazdım. Biz halimizden memnunuz sahilde gezenler olarak. Boş boş gezerdik sahilde soba olmasaydı üşürdük ve çayımızı da içemezdik. Şimdi rahat rahat ısınıyoruz ve çayımızı da içiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA