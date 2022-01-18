Açık Hesap ne demek, TDK'ya göre Açık Hesap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açık hesap ne demek? Açık hesap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açık hesap kelimesi. Peki açık hesap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açık hesap nedir, açık hesap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇIK HESAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açık hesap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açık hesap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Peşin para veya bono vermeden yapılan alışveriş

