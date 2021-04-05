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Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?

Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |Açık lise 1. ve 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler 3. döneme çevrildi. Öğrenciler 3. dönem kayıtlarını yapmadan 3. dönem sınavlarına giremeyecek. Öte yandan sosyal medyada AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi? sorusu gündem oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?

Eğitimlerini açık liseden devam ettiren öğrenciler yaz ayında uygulanacak 3. dönem sınavlarına katılacak. Ancak sınav öncesinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle AÖL 1. ve 2. dönem sınavları sarktı. Bu nedenle 3. dönem kayıt yenilemelerin de ertelenmesi gündeme geldi. Peki MEB'den bir açıklama geldi mi? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?  İşte Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi ...

AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME 2021 TARİHİ

AÖL 3. dönem kayıt yenileme 26 Nisan ‐ 9 Mayıs, ders seçme güncelleme 27 Nisan -14 Mayıs, sınav merkezi güncelleme işlemleri  27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. 

Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 3. dönem kayıt yenilemelerin ertelenip ertelenmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıt yenilemeler yukarıda belirtilen tarih aralığında yapılacaktır. 

AÖL 3. dönem sınavı olacak mı, ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021?AÖL 3. dönem sınavı olacak mı, ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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