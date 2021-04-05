Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?

Eğitimlerini açık liseden devam ettiren öğrenciler yaz ayında uygulanacak 3. dönem sınavlarına katılacak. Ancak sınav öncesinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle AÖL 1. ve 2. dönem sınavları sarktı. Bu nedenle 3. dönem kayıt yenilemelerin de ertelenmesi gündeme geldi. Peki MEB'den bir açıklama geldi mi? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi? İşte Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi ...

AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME 2021 TARİHİ

AÖL 3. dönem kayıt yenileme 26 Nisan ‐ 9 Mayıs, ders seçme güncelleme 27 Nisan -14 Mayıs, sınav merkezi güncelleme işlemleri 27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 3. dönem kayıt yenilemelerin ertelenip ertelenmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıt yenilemeler yukarıda belirtilen tarih aralığında yapılacaktır.

AÖL 3. dönem sınavı olacak mı, ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021?