Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik görev tanımı nedir, Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik ne iş yapar, Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik Tanımı;

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Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik Maaşı Ne Kadar? 2022 Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik Maaşları

Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.02

Meslek Adı :

Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik üretmek için hurda metalin ve pik demirinin eritildiği bir siemens-martın ocağını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Açık Ocak İzabecisi (Martin) (Çelik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ocağın malzeme ile doldurulması için talimat vermek,

b) Ocağı yakmak ve arıtma işini düzenlemek,

c) Karbon miktarını test yapmak için eriyen metalden örnek almak,

d) Fırının kapağını açarak ve eriyen metalin içine kürekle yada mekanik doldurma cihazını çalıştırarak florspar, kireç ve diğer alaşımları boşaltarak tamamlamak,

e) Pirometreyi okuyarak metalin ısısına göre yada erimiş metalin rengine göre fırından metali akıtmaya karar vermek,

f) Erimiş metalin döküm kepçesine akması için akış deliğindeki kilden tapayı açarak metali akıtmak,

g) Temizleme çubuğu ile erimiş metalin yüzündeki cürufları temizlemek,

h) Alışılmış izabecilik hizmetleri yapmada yardımcılarına talimat vermek,

i) Tavlama işlemini hızlandırmak için oksijen lensini ocak ağzına ayarlayabilir ve oksijen üfleyebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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