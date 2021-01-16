Açık öğretim lise sınavları ne zaman? | Açık öğretim 1. dönem, 2. dönem sınav tarihleri 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, açık öğretim okullarında yapılacak olan sınavların birinci ve ikinci dönem için online olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bulaş riskini azaltmak amacıyla çevrimiçi yapılacak olan açık öğretim okullarının sınav tarihleri de vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki Açık öğretim lise sınavları ne zaman? | Açık öğretim 1. dönem, 2. dönem sınav tarihleri İşte detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN? AÇIK ÖĞRETİM 1. DÖNEM, 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2021

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, açık öğretim sınavlarının online ortamda yapılacağını duyurarak, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.



I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de



II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.



Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/vRsblWDjnU — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi olarak yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sınav tarihlerini de açıkladı. Selçuk paylaşımında, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.