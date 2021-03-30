Şarkıcı Ceylan kimdir? Ceylan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Ceylan son hali7 Nisan su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiManchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İYİ Parti'de bir deprem daha: Meral Akşener'in amiral açıklamasının ardından Levent Aslan'dan istifa!Şampiyonlar Liginde Çeyrek Final heyecanı: Real Madrid- Liverpool karşı karşıya gelecekAhşap Mobilya İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Mobilya İmalat Ustası Maaşları, İş İlanlarıAçık öğretim lisesi sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranıMekatronik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıÇukur 123. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izleElektronik Montörü (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Montörü Maaşları, Elektronik Montörü İş İlanları
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Açık öğretim lisesi sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

Açık öğretim lisesi sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL 2. dönem sınavları 25-29 Mart tarihleri aralığında gerçekleşti. Sınavların tamamlanmasının ardından Açık öğretim lisesi sınav sonuçları açıklandı mı 2021? sorusu gündeme geldi. İşte AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...

Açık öğretim lisesi sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda uygulandı. 25 Mart'ta başlayan sınavlar 29 Mart'ta sona erdi. Peki; AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

AÖL sınav sonuçlarının sınavların bitiminden 10 gün sonrasında erişime açılması bekleniyor. 

AÖL sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. 

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Açık öğretim lisesi sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖL SINAV DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sordu. Her doğru cevabın puan değeri 5 puandır. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Doğru cevaplar dikkate alınarak her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılır. 

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 | AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak?AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 | AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT