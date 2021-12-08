AÖL sınav sonuçları için binlerce öğrencinin bekleyişi sürüyor. Sınavlar online olarak gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılım sağlayan Açık Lise öğrencileri ise sınavların ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu bağlamda, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları bitti mi, ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 4 Aralık tarihinde başladı. Sınavlar online olarak gerçekleştiriliyor.

Açık Öğretim kurumları 1. dönem sınavları online olarak 04-10 Aralık tarihleri arasında yapılıyor.

10 Aralık saat 23.59'da sınavlar bitiyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı şu anda belli değil. Geçtiğimiz dönemlerdeki sınav tarihlerini baz aldığımızda AÖL sonuçlarının birkaç hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlara açıklandığı tarihten itibaren aşağıda vereceğimiz linkten öğrenci TC kimlik numarası bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

1. Öğrencinin sınava gireceği her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olacaktır. 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü uygulanacaktır.

3. Açıklanacak sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri paylaşılmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecektir Soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme gerçekleştirilecektir.