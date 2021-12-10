Açık Tohumlular ne demek, TDK'ya göre Açık Tohumlular kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açık tohumlular ne demek? Açık tohumlular TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açık tohumlular kelimesi. Peki açık tohumlular ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açık tohumlular nedir, açık tohumlular kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇIK TOHUMLULAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açık tohumlular kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açık tohumlular kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tohumları kozalak pulları üzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrıldığı iki büyük daldan biri, çıplak tohumlular

