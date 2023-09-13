Açıkgöz’den ÇKS uyarısı

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, çiftçilere, 2024 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını yenilemeleri gerektiği konusunda bir uyarıda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Açıkgöz’den ÇKS uyarısı

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, çiftçilere, 2024 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını yenilemeleri gerektiği konusunda bir uyarıda bulundu. Açıkgöz, 1 Eylül'de başlayan ÇKS kayıt yenileme işlemlerinin 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceğini belirtti.

Açıkgöz, Yozgat'ın merkez ilçesine bağlı 13 köyde tapu revizyonunun yapıldığını ifade ederek, "Tapu yenileme çalışması yapılan köylerdeki çiftçilerimiz, tüm kayıt işlemlerini gerçekleştirmelerinin yanı sıra, kiralamaları varsa kira sözleşmelerini de yenilemelidirler. Diğer köylerdeki çiftçilerimiz ise e-devlet üzerinden kayıtlarını yenileyebilirler. Bu konuda odamızda bulunan personelimiz, çiftçilere kayıt yenileme konusunda yardımcı olmaktadır" dedi.

Çiftçilerin ÇKS kaydını yenilemeyi ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, kayıtlarını son güne bırakmamalarını önererek, "Çiftçilerimiz, kayıt yenileme işlemlerini son güne bırakmamalıdır. Aksi takdirde, verilen desteklerden yararlanamazlar. Ayrıca, çiftçilerimizin odaya yıllık üyelik aidatlarını da ödemeleri gerekmektedir. Üyelik aidatını yenilemedikleri takdirde, üyelikleri askıya alınmaktadır ve devlet desteklerinden faydalanamazlar" şeklinde konuştu.

Açıkgöz’den ÇKS uyarısı

Açıkgöz’den ÇKS uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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