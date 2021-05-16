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Açıklama yap Acun Medya paylaşımlarının sebebi ne? | Zuhal Kalaycıoğlu ile Ayşe'nin anne ve babası arasında ne oldu? | Zuhal Kalaycıoğlu instagram

Zuhal Kalaycıoğlu'nun Twitter hesabında yaptığı paylaşım sonrası 'Açıklama yap Acun Medya' ifadelerine yer verilen paylaşımlar keşfete düştü. Peki Açıklama yap Acun Medya paylaşımlarının sebebi ne? | Zuhal Kalaycıoğlu ile Ayşe'nin anne ve babası arasında ne oldu? | Zuhal Kalaycıoğlu instagram İşte detaylar...

Açıklama yap Acun Medya paylaşımlarının sebebi ne? | Zuhal Kalaycıoğlu ile Ayşe'nin anne ve babası arasında ne oldu? | Zuhal Kalaycıoğlu instagram

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 16 Mayıs Pazar günkü bölümünde aile ödülü oyunu oynandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun Twitter hesabında yaptığı paylaşımın ardından 'Açıklama yap Acun Medya' ifadelerine yer verilen paylaşımlar keşfete düştü. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Acun Medya'ya tepki gösterdiler. Peki Açıklama yap Acun Medya paylaşımlarının sebebi ne? | Zuhal Kalaycıoğlu ile Ayşe'nin anne ve babası arasında ne oldu? | Zuhal Kalaycıoğlu instagram İşte ayrıntılar...

AÇIKLAMA YAP ACUN MEDYA PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun  Twitter hesabında yaptığı paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında 'Açıklama yap Acun Medya' ifadesine yer vererek Acun Medya'ya tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarda Aleyna Kalcıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve kızı Cansu Kalaycıoğlu'nun düşürüldüğü duruma tepki gösterildi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU İLE AYŞE'NİN ANNE VE BABASI ARASINDA NE OLDU?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarım benim kırmızı çizgim... Günlerdir Cansu’ya ve bana huzur vermeyen çok çirkin söylemlerde bulunan AYŞE’nin anne ve babasını esefle kınıyorum"

Açıklama yap Acun Medya paylaşımlarının sebebi ne? | Zuhal Kalaycıoğlu ile Ayşe'nin anne ve babası arasında ne oldu? | Zuhal Kalaycıoğlu instagram

Sosyal medya kullanıcıları Kalaycıoğlu'nun bu ifadeleri sonrası yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

-İftira diyen Ayşe fanları biraz mantıklı olun .Kadına tak demiş artık ki yazmış bir sorun olmasa yazmaz çünkü  bu tarz bir tweetin geri dönüşünün olduğunu düşünür .

Açıklama yap Acun Medya paylaşımlarının sebebi ne? | Zuhal Kalaycıoğlu ile Ayşe'nin anne ve babası arasında ne oldu? | Zuhal Kalaycıoğlu instagram

- Ayşe fanları bari bu olayın gerçek mi değil mi olduğunu bir öğrenin sonra destekleyin kinamaniz gerekeni kınayın ama ya gerçekse bu ihtimali unutmayin ve cansuda sonradan bu duruma geldi bu durumuda unutmayın hepimiz bir engelli adayıyız iki gün sonra yarışma biter ah almayin

Açıklama yap Acun Medya paylaşımlarının sebebi ne? | Zuhal Kalaycıoğlu ile Ayşe'nin anne ve babası arasında ne oldu? | Zuhal Kalaycıoğlu instagram

- KADIN ORAYA KIZIYLA BİR AKŞAM YEMEĞİ YEMEK İÇİN GİTTİ VE ZEHİR ETTİLER 
ACİL BİRŞEYLER YAPIN SUSMAYIN!!!

Açıklama yap Acun Medya paylaşımlarının sebebi ne? | Zuhal Kalaycıoğlu ile Ayşe'nin anne ve babası arasında ne oldu? | Zuhal Kalaycıoğlu instagram

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Survivor yarışmacısı Ayşe'nin anne ve babası Aleyna Kalaycıoğlu'nun kız kardeşi Can ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında çirkin ithamlarda bulundu. Zuhal Kalaycıoğlu'nun iddia niteliğindeki paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Acunmedyaya tepki gösterdi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU INSTAGRAM 

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun Instagram kullanıcı adı: @kalayciogluzuhal'dir.

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ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021'in iddialı yarışmacılarından biridir. 10 sene voleybol oynayan Kalaycıoğlu yarışmanın başından beri adından söz ettirmektedir.

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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