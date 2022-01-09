Açıklamalar peş peşe geldi! Eğitime kar engeli: İşte 10 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren düşmesi bekleniyor. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

TUNCELİ'NİN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle 10 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır."

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bitlis'te yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan ilçesinde de eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre; mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları 11 Ocak Salı gününden itibaren düşecek.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“(10 – 16 Ocak 2022) Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor”