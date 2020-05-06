Açıklanan buğday alım fiyatları çiftçilerin yüzünü güldürdü

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltildiğini açıklaması, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni dönem hububat alım fiyatlarının üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çiftçilerin koronavirüs salgını sürecinde de üretime devam ettiğini, açıklanan yeni fiyatların üreticiyi mutlu ettiğini belirten Saygı, "Buğday fiyatları bu yıl bu seviyelerde seyredecektir. Hasat başlayınca rekolteye göre, belki buğdayın kalitesine göre fiyat farkı olur. Buğday bu yıl verim olarak şimdilik çok güzel. Özellikle bu yağışlar çiftçileri sevindirdi." dedi.

- "Bu fiyat çiftçilere güven verdi"

Tekirdağ'da çiftçilik yapan Ünal İncehasan da açıklanan fiyatların üzerine, buğdayın kalitesine göre ayrıca yüzde 3 ilave fiyat uygulanacak olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Yeni alım fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini vurgulayan İncehasan, "Dünyada salgın sıkıntısı varken devletimiz buğdayda fiyatlara yüzde 22-23 gibi bir zam yaparak üreticileri sevindirdi. Bu fiyat çiftçilere güven verdi. Buğdayda kilogram başına verilen 10 kuruşluk destek 23 kuruşa çıkartıldı." diye konuştu.

İncehasan, çiftçilerin bu yıl güzel bir hasat geçirmeyi beklediklerini anlatarak, "Verime göre yılda yaklaşık 150-200 ton arası bir buğday üretimimiz oluyor. Son yağışlardan önce buğdaylarda biraz sıkıntı vardı. Bu yağmurlarla birlikte buğdayda rekoltenin artacağını düşünüyoruz. Bu sene inşallah verimli bir sene olacak." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da 15 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Yıldız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatının çiftçilere "can suyu" olduğunu dile getirdi.

Çiftçilerin her koşulda üretmeye devam edeceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Açıklanan fiyatlar bu salgın sürecinde çiftçiler için umut oldu. İnşallah verimli bir sezon geçirip emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Son dönemdeki yağışlarla birlikte buğdayda rekoltenin artmasıyla üreticinin yüzü gülecek. Buğday fiyatı ve üreticiye sağlanan destekler sevindirici. Artık hasat için beklemeye başlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Mayıs'ta normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükselttiklerini, hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yaptıklarını, ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira ve nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA