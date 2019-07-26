Açıklanan fındık fiyatı memnun etti

Fındık alımlarında uygulanacak 2019 yılı taban fiyatları belli oldu. Fındık hasadına 10 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan fiyat Giresun'daki STK ve sektör kuruluşları tarafından olumlu karşılandı.

Konuyla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Fındık fiyatı alım politikası inşallah üreticimize bölgemize Türk fındığına hayırlı olur" dedi.

"Geçmiş yıllara bakınca fındık fiyatının Temmuz ayı sonunda açıklanmış olması hakikatten takdire şayan bir hadise" olarak değerlendiren Bayraktar, "En azından piyasadaki bütün aktörler devletin fındıkla ilgili bu tavrına göre piyasada konum alacaklardır. Ben fındık fiyatının erken açıklanmış olmasını, devletin piyasaya erken müdahale etme kararı almış olmasını üretici açısından olumlu buldum. Belki sektörün bir kısmı fiyatı biraz daha yüksek bekliyor olabilir ama fındık fiyatları geçtiğimiz yıllara nazaran gayet iyi. Bu geçmiş yıllardaki tecrübelerden bir miktarda olsa ders alındığını gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın erken ve sezona girmeden fiyat açıklamış olması konusunda hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanımıza üretici ve kurumumuz adına teşekkür ediyorum. Şu da olsa daha iyi olurdu evet fiyatı açıkladık TMO'yu görevlendirdik sahada FİSKOBİRLİK olacak denseydi daha iyi olurdu. İnşallah denir bundan sonra" ifadelerini kullandı.

FİSKOBİRLİK'in de devrede olması için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşeceklerini belirten Bayraktar, "Daha önce bakanımızla görüştük. Onun da görüşü mutlaka alımda, müdahalede FİSKOBİRLİK'in olması gerektiği gibi bir tabiri vardı. İnşallah üreticinin beklediği devletin müdahalesiydi. Bu müdahalenin uygulamasında mutlaka FİSKOBİRLİK'in olması gibi çabamız olacak" şeklinde konuştu.

Serbest piyasa ile TMO arasında bir miktar fark olabileceğini söyleyen Lütfi Bayraktar, şöyle devam etti:

"Muhtemelen serbest piyasa ile TMO arasında bir miktar fark olur ama bu farkın ne olacağı önemli. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi aldığı bu görevi piyasada olan ürünü çok kısa zamanda çekmek gibi bir yola başvurursa muhtemelen buna yakın piyasada bu fiyata yakın bir fiyat oluşur. TMO'daki randevu sistemi eğer uzarsa maalesef üretici tüccara mahkum olur, tüccara giden bu fındıkta piyasadaki oluşan fiyatı düşürür."

İlerleyen dönemler için fiyatta kaygıları olduğunu da dile getiren Bayraktar, "Bundan yaklaşık bir ay önce TMO stoklarındaki fındığı satışa çıkardı ve bu fındığın tamamı satıldı 15'li rakamlarla hatta 2018 fındığı 18 liradan satıldı acaba bu ürün sanayicinin stokunda bekliyor mu? Eylül ayı için ihtiyaçları karşılayacak durumda mı? Eğer fındık sanayicinin stokunda bekliyor ise Eylül ayında fındığın piyasaya en çok indiği zaman diliminde eğer sanayici o fındığa acil ihtiyaç duymazsa fiyatla ilgili oynama yapabilir diye bir kaygım var" dedi.

"Devlet görev verirse hazırız"

"Devlet görev verirse hazırız" diyen Bayraktar, "Biz tarihimizde olmadığı kadar son 3 yıldır TMO olsa da olmasa da eğer devlet böyle bir görev verirse tüm kurumlarımız ile iş yapmaya hazırız. Biz de hükümetin verdiği fiyattan alacağız. TMO alıyor da FİSKOBİLİK neden almıyor diye düşünenler olabilir. TMO'ya hazine destek veriyor bize de versin biz de alırız" değerlendirmesinde bulundu.

"Hasat öncesi tarihi bir rakam"

Fiyatlar konusunda Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da yazılı bir açıklama yaptı.

Karan açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık taban fiyatının, hasat öncesi tarihi bir rakam olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni fındık hasadı öncesi üreticinin derdine derman olduğunu belirten Karan, serbest piyasada fındık fiyatının 11-12 liraya gerilediği bir noktada açıklanan 17 lira fındık alım fiyatının memnuniyet verici olduğunu, üreticinin serbest piyasanın insafına bırakılmadığını kaydetti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise yaptığı yazılı değerlendirmede, fındık taban fiyatının memnun edici olduğuna vurgu yaptı. Çakırmelikoğlu, değerlendirmesinin devamında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık taban fiyatı bizleri son derece tatmin ve memnun etmiştir. Bir süredir yapılan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sunulan raporlar doğrultusunda 8 milyon üreticiyi yakinen ilgilendiren fındık taban fiyatında 50 randıman Giresun kalite tombul fındığın 17 TL, levant kalitenin ise 16.50 TL olarak açıklanması beklentilere cevap vermiştir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan alım politikasında Toprak Mahsulleri Ofisi ile üretici kuruluşu FİSKOBİRLİK entegreli bir şekilde sürece dahil edilmeli" diyen Çakırmelikoğlu şöyle devam etti:

"TMO'nun üreticiye ileri tarihli alım randevusu vermesi sakıncalarının önünü geçilecek tedbirler ortak alınmalıdır. İlk günden itibaren ifade ettiğimiz gibi, Fiskobirlik ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uzman personel ve depolama alanları başta olmak üzere alım sürecinde birlikte çalışmaları her iki kesim açısından faydalı olacağını tekrar vurgulamak ister, fındık taban fiyatının belirlenmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bölge milletvekillerimize ve fındık ürünü ile bağlantılı tüm kesimlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: İHA