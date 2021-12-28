Açıklık Politikası ne demek, TDK'ya göre Açıklık Politikası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açıklık politikası ne demek? Açıklık politikası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açıklık politikası kelimesi. Peki açıklık politikası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açıklık politikası nedir, açıklık politikası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇIKLIK POLİTİKASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açıklık politikası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açıklık politikası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Siyasette açık, şeffaf olma, glasnost

