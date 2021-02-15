Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme bitti mi?
AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Kayıt yeniletecek öğrenciler Açıköğretim kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme bitti mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Eğitimlerini Açık Öğretim okullarında tamamlamak isteyen kişiler bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinde işlemlerini tamamlayacak. Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler kayıt yenileme için aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden son güne kadar işlemlerini tamamlamak zorunda. Peki Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme bitti mi?
AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’a kadar işlemlerini tamamlayabilir.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemini öğrenci aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapacak.