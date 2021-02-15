YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklamasıÜnlü fenomen Danla Biliç ilk kez aşkıyla fotoğraf yayınladı!İstanbul'da toplu ulaşım tedbirine eğitim arası: Artık sadece 12 yaş altına yasak!İranlı Marjan kayboldu! İranlı Marjan kimdir, kaç yaşında, bulundu mu?Resimli Regaib Kandili mesajları 2021 |Resimli, en güzel, anlamlı mesajlarAçıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme bitti mi?Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: Çin aşısı, mutasyona karşı hepsinden daha etkiliEBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA öğretmen girişi (e-Devlet , Karekod)Bugün hangi maç, hangi kanalda? 15 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?Almanca Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme bitti mi?

Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme bitti mi?

AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Kayıt yeniletecek öğrenciler Açıköğretim kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme bitti mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme bitti mi?

Eğitimlerini Açık Öğretim okullarında tamamlamak isteyen kişiler bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinde işlemlerini tamamlayacak. Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler kayıt yenileme için aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden son güne kadar işlemlerini tamamlamak zorunda. Peki Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme bitti mi?

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’a kadar işlemlerini tamamlayabilir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemini öğrenci aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapacak.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT