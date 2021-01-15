Açıköğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF final sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınavlar online mı olacak? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Final sınavı hazırlıklarını sürdüren açıköğretim fakültesi öğrencileri final sınav tarihleri ve sınav giriş belgeleri hakkında araştırmalar yapıyor. Anadolu Üniversitesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

AÖF güz dönem sonu sınavları 16 - 17 Ocak tarihinde yapılacak.

1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl Fark Dersleri için sınavlar 16-17-18 Ocak 2021 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre güz dönemi final sınavları internet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVINA NEREDEN, NASIL GİRİŞ YAPILIR?

AÖF final sınavları için esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYIMLANDI MI?

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.' denildi.

AÖF SINAV TAKVİMİ