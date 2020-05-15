Açıköğretim sınavlarına ilişkin flaş karar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi final sınavlarına ilişkin üniversitenin sosyal medya hesabından açıklamada bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Final sınavlarının, internet tabanlı ortamlarda yapılmasına karar verilmiştir.

Sınav; yurt içi ve yurt dışı programlar için;

24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arasında erişime açık olacaktır.

Sınavın uygulama esasları ve detaylı bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."