Açıköğretim sınavlarına ilişkin flaş karar
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz 2020 tarihlerinde internetten yapılacağı açıklandı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi final sınavlarına ilişkin üniversitenin sosyal medya hesabından açıklamada bulunuldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Final sınavlarının, internet tabanlı ortamlarda yapılmasına karar verilmiştir.
Sınav; yurt içi ve yurt dışı programlar için;
24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arasında erişime açık olacaktır.
Sınavın uygulama esasları ve detaylı bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."
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