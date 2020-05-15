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Açıköğretim sınavlarına ilişkin flaş karar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz 2020 tarihlerinde internetten yapılacağı açıklandı.

Açıköğretim sınavlarına ilişkin flaş karar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi final sınavlarına ilişkin üniversitenin sosyal medya hesabından açıklamada bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Final sınavlarının, internet tabanlı ortamlarda yapılmasına karar verilmiştir.

Sınav; yurt içi ve yurt dışı programlar için;
24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arasında erişime açık olacaktır.

Sınavın uygulama esasları ve detaylı bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."

Açıköğretim sınavlarına ilişkin flaş karar


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