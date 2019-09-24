Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

Bu yıl ilk defa açılan ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri yaz okulu sınav sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesi tarafından, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıldı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını https://aof.anadolu.edu.tr internet adresindeki "Öğrenci Otomasyonu" bölümünden öğrenebilecek.

İtirazlar 3 iş gün içinde yapılabilecek

Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içinde itiraz edilebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

Kaynak: İHA