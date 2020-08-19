Eğitimlerine açıktan devam eden milyonlarca öğrenci yaz okulu sınavlarının online mi, yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu. Beklenen yanıt Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan geldi. Erdal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE (UZAKTAN, İNTERNET ÜZERİNDEN) YAPILACAK

Rektörü Erdal başkanlığında 18 Ağustos 2020 tarihinde toplanan Üniversite Senatosu, Yükseköğretim Kurulunun 13.08.2020 tarihli üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerinin 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istemesi nedeniyle yeni bir karar alındığını açıkladı.

Açıklanan karar resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Kararda, ''Birçok ülkede yurtdışı açıköğretim sınavlarının yüz yüze yapılmasının mümkün olmaması örgün öğretimde de yaz okulu sınavlarının çevrimiçi yapılıyor olmaması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını ve Sağlık Bakanlığı’nın salgının devam etmekte olduğuna dair bilgilendirmeleri ve genel tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açıköğretim sistemi yaz okulu sınavlarının da, ölçme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılmasına ilişkin önlemlerin de alınmasıyla, çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar vermiştir.'' denildi.