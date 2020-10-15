Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için birçok farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan birisi de açıktan atama yöntemi. Ancak vatandaşların kafasında açıktan atama konusu ile alakalı da birçok soru bulunuyor. Son zamanlarda sıkça duyulan açıktan atama ile ilgili soruları haberimizde derledik. Peki, Açıktan atama nedir? Nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde...

AÇIKTAN ATAMA NEDİR?

Açıktan atama, kural olmadan atanma yolu olarak bilinse de durum böyle değildir. Açıktan atama, kamu kuruluşlarında boşalmış ya da hali hazırda boş durumda olan kadrolara yapılan atamalara denir. Ancak kamu kuruluşlarına açıktan atama yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilecek olan izin gereklidir. Kuruluşlara, açıktan atama izni verilmiş olması, o kuruluşlarda ek kadro sunulduğu anlamına gelmemektedir. Açıktan atama izni, yalnızca boşalmış olan ya da boş durumda bulunan kadrolar için gerçekleşebilir.

AÇIKTAN ATAMA NASIL YAPILIR?

Açıktan atama, genel tabiriyle boş devlet kadrolarına yapılan atamalardır. Atamaların nasıl yapılacağı yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Boş olan kadrolara, işsiz kişilerin yerleştirildiği açıktan atama yönteminde de belli başlı kurallar mevcuttur. Bunlardan birincisi KPSS şartıdır. KPSS sınavının zorunlu olduğu açıktan atama yönteminde belirli kadrolar çerçevesindeki talep edilen puan türünde başarılı olunması gerekiyor. KPSS'nin yanı sıra açıktan atama yönteminde mülakat uygulaması da talep edilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Açıktan atamaya başvurmak için belirli ilanların açılması gerekmektedir. Belirli kural olmaksızın başvurulabileceği sanılan açıktan atamalarda iş ilanı olmadan başvuru yapılması mümkün değildir. Açıktan atama için yayımlanan ilanlar doğrultusunda, ilgili ilanda belirtilmiş olan şartları taşıyan herkes başvuruda bulunabilir.