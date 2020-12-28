Her yıl açıktan boşalan bir çok farklı kadrolara açıktan atama yapılıyor. Çalışmayan ve iş arayan kişiler de açılan kadrolara başvurabiliyor. Kamu kurumlarına memur alımlarında “açıktan atama ile memur alımı yapılacaktır” cümleleri ile sıkça karşılaşılıyor. Peki Açıktan devlet memuru alımı ne demek? Jandarma açıktan devlet memuru ne iş yapar? Açıktan devlet memuru alımlarına kimler başvurabilir?

AÇIKTAN ATAMA NEDİR?

Açıktan atama; kamu kurumlarında boş durumda olan ya da boşalan kadrolara yapılan atamadı.

AÇIKTAN ATAMA İZNİ NEDİR?

Açıktan atama izni; Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından boş durumdaki memur kadrolarına atama yapılabilmesi için verilen izindir. Örneğin, KHK ile görevlerinden alınmış olan memur sayısı ne kadar ise kurumlarda oluşmuş olan boşluğa göre atamalar gerçekleşir.

AÇIKTAN ATAMA NASIL YAPILIR?

Açıktan atamalarda KPSS sınavına katılım zorunludur. KPSS ataması sonrasında bazı memur kadrolarına ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yöntemi usulünce, bazı kadrolara ise kurumların ilkeleri doğrultusunda KPSS ve mülakat yöntemi ile memur alımı yapılır.

AÇIKTAN ATAMAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Açıktan atamaya doğrudan bir memur alımı olarak bakılmamalıdır. Yayımlanan herhangi bir alım ilanındaki şartları taşıyanlar kesinlikle memurluk için başvuruda bulunabilir.

JANDARMA AÇIKTAN DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?

Jandarma Genel Komutanlığına 32'si devlet memuru, 9'u sözleşmeli olmak üzere 41 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilgili yönetmelik doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 10 unvanda 32 açıktan devlet memuru temini yapılacak.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığına, açıktan temin yoluyla 8 unvanda 9 sözleşmeli personel de alınacak.

Her iki alım için ilan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yapılacak.

Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2021 saat 17.00'de sona erecek.

e-Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

Başvuru ilanındaki şartları taşıyanlar açıktan devlet memuru olabilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı memur, personel alımı başvuru formu | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı şartları neler?