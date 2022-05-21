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Acil durum ilanı verildi! ABD'yi hortum vurdu: 2 ölü, 44 yaralı!

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Gaylord kentinde gerçekleşen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Michigan Valisi resmen acil durum ilan edildiğini duyurdu.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Gaylord kentinde korkutan hortum halkı paniğe sürükledi.

Ağaçların kökünden koptuğu hortumda, benzin istasyonu, depolar ve evlerde büyük hasarlar oluştu.

 

Acil durum ilanı verildi! ABD'yi hortum vurdu: 2 ölü, 44 yaralı!

2 ÖLÜ 44 YARALI

Gaylord Belediye Başkanı Todd Sharrad, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi. Sharrard, “Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim” dedi.

Acil durum ilanı verildi! ABD'yi hortum vurdu: 2 ölü, 44 yaralı!

ACİL DURUM İLANI

Michigan Valisi Gretchen Whitmer da Gaylord'a gelerek acil durum ilan edildiğini duyurdu ve "Michigan'ın kuzeyi için zor bir hafta oldu" diyen Vali Whitmer, "Gaylord'da zor bir hafta sonu olacağını biliyorum. Biz Michiganlılarız ve güçlüyüz. Özellikle son birkaç yılda birlikte çok zor şeyler atlattık ve bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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