Acil durum ilanı verildi! ABD'yi hortum vurdu: 2 ölü, 44 yaralı!

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Gaylord kentinde korkutan hortum halkı paniğe sürükledi.

Ağaçların kökünden koptuğu hortumda, benzin istasyonu, depolar ve evlerde büyük hasarlar oluştu.

2 ÖLÜ 44 YARALI

Gaylord Belediye Başkanı Todd Sharrad, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi. Sharrard, “Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim” dedi.

ACİL DURUM İLANI

Michigan Valisi Gretchen Whitmer da Gaylord'a gelerek acil durum ilan edildiğini duyurdu ve "Michigan'ın kuzeyi için zor bir hafta oldu" diyen Vali Whitmer, "Gaylord'da zor bir hafta sonu olacağını biliyorum. Biz Michiganlılarız ve güçlüyüz. Özellikle son birkaç yılda birlikte çok zor şeyler atlattık ve bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.