Acil Durum Yönetim Merkezinden Doğu Akdeniz’e ikinci uyarı: Hortum riski

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, 30 Ocak Çarşamba ve 31 Ocak Perşembe günleri Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerini etkisi altına alacak kuvvetli yağışlarla birlikte özellikle Mersin, Antalya ve Muğla'nın kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunduğunu bildirdi.

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun 30 Ocak 2019 Çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Yurdun güney ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin'de metrekareye saatte 40 ile 80 kilogram olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

31 Ocak Perşembe günü yağışlı sistemin yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde etki alanını genişletmesi ve yağışların Ege kıyıları ile Akdeniz bölgesi kıyı kesimlerinde İzmir, Manisa, Balıkesir'in batı kıyıları, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'da çok kuvvetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Üç ilde hortum ve dolu uyarısı

Ege ve Akdeniz'de rüzgarın, Çarşamba ve Perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yağış anında kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilirken, üç ile hortum ve dolu uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte Muğla, Antalya ve Mersin illerimizin kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunmaktadır. Vatandaşlarımız ve ilgililerin meydana gelmesi muhtemel kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir. Bu sistemin cuma günü yurdun büyük bölümünde, cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. Hafta sonu ile önümüzdeki hafta başı yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisi ile yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Kaynak: İHA