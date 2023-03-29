Acil nakit para arayanlar dikkat! O banka 5 dakikada faizsiz 5000 TL kredi verecek: Başvurular başladı!

Acil paraya ihtiyaç duyanlara müjdeli haber verildi. Başvuru yapanların hesabına anında yatacak. İşte detaylar...

Bankalar arasında kampanyaya yönelik yenilikler devam ederken, yeni müşterilerin memnun kalması için özel kampanyalar da piyasada yer almaya devam ediyor. Tüm bankaların bu tür indirimleri olmasına rağmen ING Türkiye faizsiz 5 bin Türk Lirası nakit avans kampanyasıyla rakiplerini geride bırakıyor



ING Türkiye, Türkiye'nin en çok tercih edilen bankaları arasında yer alırve promosyon rekabetinde her zaman daim ilk sıralarda yer alıyor. Banka, özel bir kampanya ile 18 yaşını dolduranlara koşulsuz faizsiz 5 bin Türk Lirası nakit avans sunuyor.

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ING Bank, yeni müşteri kampanyasının detaylarını resmi internet sitesinde yayınladı. Nakit avans çekmenin şartları nelerdir? Nakit avans almanın kaç şartı vardır? İşte detaylar…





ING BANK'TAN 5 BİN TÜRK LİRASI FAİZSİZ NAKİT KAMPANYASI

Bankanın yeni müşteriler için faizsiz nakit avans kampanyası detaylarının neler olduğu netlik kazandı. Kampanya kapsamında ilk kez ING Bank müşterilerine 5 bin Türk Lirası koşulsuz faizsiz nakit avans çekme fırsatı sunulmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye ING Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Banka, müşterilerine birçok avantaj sunmaya devam ediyor. Yeni bir kimlik kartınız varsa artık cep telefonunuzu kullanarak ING Bank'a kayıt olabilirsiniz. Bunu yapmak için, telefonunuzun NFC işlevine sahip olması gerekir.

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ING Bank'ın sunduğu diğer avantajlardan biri de E-Turuncu TL hesaplarınız için ek faiz oranı seçeneğidir. Kredi ödemeleriniz için de geri ödeme seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıca dijital kanallardan ücretsiz EFT/Havale ve FAST işlemleri yapılabilmektedir. Banka müşterileri tüm ATM'leri ayda 3 kez ücretsiz kullanabilir ve ücretsiz ING kredi kartına sahip olabilirler.

KAMPANYA BAŞVURUSU

Kampanyaya katılım için ING Bank'ta yeni hesap açılması gerekmektedir. Hesap açmak için size en yakın ING Bank şubesine gidebilir veya ING Türkiye mobil uygulamasını kullanarak başvuru formu doldurabilirsiniz.

Yeni hesap açtıktan sonra kredi kartı başvurusu yapılması gerekmektedir. Kredi kartı başvurusu onaylandıktan sonra maksimum 5 bin Türk Lirası nakit avans çekilebilir. Bu kampanyaya 18 yaşını doldurmuş tüm ING Türkiye müşterileri katılabilir.