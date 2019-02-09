Acil personeline ambulans sürüş eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ve hastanelerde görevli ATT ve AABT'lere yönelik olarak teorik ve uygulamalı ambulans sürüş teknikleri eğitimi gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Modül Eğitimleri kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından organize edilen, il ve ilçelerde Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ile hastanelerde görev yapan ATT ve AABT'lere Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi bünyesindeki eğitmenler tarafından verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında kursiyerlere ilk gün teorik olarak araç mekaniği, araç bakımı ve temizliği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, virajlar, sollama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren kullanımı, ambulans kazaları konusunda bilgi verildi.

Daha sonraki 3 gün ise pratik uygulamalara geçildi. Uygulamalarda t-sokak, günlük bakım, paralel park, şerit değiştirme, akü takviye, panik fren, kontrollü fren, stepne değiştirme, kaçamak manevra, ileri slalom, kar zinciri konularında eğitim verildi. 18 personelin katılımıyla 4 gün devam eden eğitim başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA