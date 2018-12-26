Acil sağlık birimine eğitim

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Acil Sağlık Hizmetleri ekibine "Temel Modül Eğitimi" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Kırklareli genelinde acil sağlık hizmetleri sunumunda görev yapmakta olan 10 hemşire, tekniker ve teknisyenlere yönelik "Temel Modül Eğitimi" düzenlendi.

"Haberleşme, olay yeri yönetimi, acil olgu yönetimi, temel yaşam desteği, solunum yetmezliğine yaklaşım, havayolunun açılması ve ventilasyonun sağlanması, travmalı hastaya yaklaşım, temel EKG ve ritm tanıma, periarrest ritmlerin yönetimi, arrest ritmlerin yönetimi ve şoklu hastaya yaklaşım ve damar yolunun açılması" konularının anlatıldığı eğitimde verilen bilgiler uygulamalarla pekiştirildi.

Kaynak: İHA